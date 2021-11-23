Военный аэродром на американской базе Харраб-Эль-Джейр в Сирии подвергся ракетной атаке. Данных о жертвах и разрушениях пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA. По словам источников издания, по военной базе США было выпущено по меньшей мере пять реактивных снарядов. Американские военные поднимали вертолеты, чтобы определить точки запуска ракет. Информация о жертвах и пострадавших в результате атаки, а также о причиненном базе ущербе, не сообщается. Напомним, в октябре ракетным обстрелам подверглась военная база США в Сирии, расположенная в Аль-Танфе. Напомним, ранее в Сирии взорвался автобус с военными. В результате погибли несколько человек.