В Украине зафиксировано 12 729 новых случаев COVID-19 — заболели 1058 детей и 231 медработник.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.

Вчера были госпитализированы – 2055 человек, умерли — 720, выздоровели — 23 107.

Государственная служба статистики обнародовала данные о смертности и ее причинах в Украине за период с января по сентябрь 2021 года. COVID-19 занимает 4 место по смертности — инфекционная болезнь убила 40 014 украинцев с начала года.

В селе Тарасово Волынской области мужчина выпрыгнул из окна 4 этажа в COVID-больнице. Накануне он разговаривал со своей дочерью.

В городе Дубно Ровенской области в роддоме от COVID-19 скончалась 20-летняя беременная Елена Боровец. Она была на седьмом месяце беременности, спасти ребенка также не удалось. Врачи говорят, ситуацию усугубила бронхиальная астма, родственники имеют претензии к медикам и опубликовали последнюю переписку с пациенткой.