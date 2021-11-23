В условиях обострения кризисных явлений наиболее конструктивной и социально ответственной выглядит команда Тимошенко, не слепо критикующая власть, а пытающаяся доносить профессиональные предложения по стабилизации ситуации в стране. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Константина Матвиенко во время пресс-конференции "Углубляется ли кризис в Украине? Новые измерения и аспекты". "Как наиболее конструктивная и политически ответственная сила действует партия "Батькивщина", то есть она задает вопросы и предлагает ответы на них, которые объективно должны провести нас через отопительный сезон. У нас посевная под угрозой, у нас будут большие проблемы с тарифами и ценами , потому что имеет место и долларовая инфляция. Посмотрите, что делается на рынке недвижимости, продовольствия, энергетики", — отметил Матвиенко. По его словам, понимая все надвигающиеся на страну и ее граждан угрозы, лидер "Батькивщины", отвергнув политические амбиции, нарабатывает совместно с командой и специалистами различных отраслей алгоритмы и возможные пути выхода из кризиса. "Юлия Тимошенко последовательно, так сказать, максимально сдерживая эмоции, которые переполняют любого профессионала, который видит, насколько неправильно действуют в кризисных условиях те, кто должен действовать профессионально… Она пытается донести эти предложения до действующей власти. Я все еще хочу надеяться, что эти предложения все же будут услышаны", — резюмировал политексперт. Напомним, Юлия Тимошенко, считая, что в энергетической сфере Украины сложилась чрезвычайная ситуация, недавно озвучила План неотложных действий по спасению энергетики, который был наработан совместно с эксминистрами энергетики и экскеровами разных направлений энергетической отрасли.