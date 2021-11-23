Новые санкции США против "Северного потока-2" могут быть пересмотрены или сняты. Для этого необходимо, чтобы Россия соблюдала ряд условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы НАК "Нефтегаз" Юрия Витренко в Facebook. "Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2"", — подчеркнул Витренко. По его словам, Россия должна полностью изменить свою стратегию, чтобы санкции отменили. "Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и будет соблюдать европейское законодательство, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать его как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы", — заявил глава НАК "Нефтегаз". Напомним, после запуска "Северного потока-2" усилится зависимость Германии от российского газа. Россия продолжает сохранять на европейском энергетическом рынке жесткие позиции.