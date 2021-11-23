Картофельное пюре – это гарнир любимый многими. Но как его сделать более пушистым и ароматным? Секрет приготовления открыла Женевьева Ко, пишет The New Yotk Times. Вся прелесть этого блюда в том, чтобы сделать его воздушным и легким, а не пастообразным и с комочками. Секреты картофельного пюре Готовить на пару Для нас привычно, что мы берем картофель и варим его в кастрюле. Но, попытайтесь сделать ее на пару. Вы будете довольны результатом! При варке в воде этот крахмалистый овощ слишком быстро размягчается, а если варить его в кожуре – то, наоборот, внутри картофель остается слишком сухим. Поэтому идеальный вариант приготовить его на пару. Автор рецепта уверяет, что такой способ приготовления усиливает подлинный вкус овощей. Выбирайте специальный сорт картофеля Старайтесь выбирать большие клубни картофеля с коричневой шкуркой и белой мякотью. Такие сорта более крахмалистые, они лучше впитывают масло и молоко и хорошо взбиваются.

Выбирайте специальные и крахмалистые сорта картофеля (фото: starkbros.com) Не используйте блендер или кухонный комбайн Лезвия блендера или комбайна сделают картошку вязкой и клейкой. Для того чтобы сбить картофель в пюре, вам понадобится обычная вилка. Она справится с заданием на отлично! Добавьте масло или молоко для смягчения пюре. Небольшое количество молока перед добавлением холодного соленого масла – идеально для кремообразной консистенции. Это поможет комочкам раствориться. Вращайте вилкой медленно по кругу. Добавляйте приправы и соль уже в самом конце. Так аромат пюре будет потрясающим. Как мы ранее писали, судья МастерШеф поделился рецептом свиных ребрышек.