Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на католическое Рождество.

В этом году предусмотрены продолжительные выходные.

В этом году католическое Рождество будут праздновать в субботу. Следовательно, согласно ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, выходной по случаю праздника переносится на понедельник, 27 декабря. Другими словам, 25, 26 и 27 декабря в Украине будут выходными.

Ранее сообщалось, сколько выходных дней будет в 2022 году — 116. При этом 105 их них – традиционные нерабочие субботы и воскресенья, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.

В декабре 2021 года в Украине будет 9 официальных выходных дней. Выходными будут: 4-5, 11-12, 18-19 и 25-27 декабря.

