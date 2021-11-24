24 ноября под Верховной Радой снова собираются на митинг антивакцинаторы. С утра противники прививок от COVID-19 выстраиваются с плакатами у станции метро Арсенальная. Также активисты собираются под стенами Рады.

Отметим, в связи с проведением массовый мероприятий до 17:00 в столице ограничат движение на:

улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).



https://www.youtube.com/watch?v=M22xA-RQsdQ

https://www.youtube.com/watch?v=VP7ZYVWMrY4&t=2s