Российская газовая компания "Газпром" предоставила Молдове отсрочку на оплату долгов за газ. Молдавская сторона должна полностью погасить их до 26 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Как заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, правительство Молдовы попросило не прекращать поставки газа. "При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью совершить текущие платежи в пятницу, 26 ноября", — отметил он. Напомним, на этой неделе "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой за поставки газа. Речь идет о долге примерно на 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что правительство выделит необходимую сумму.