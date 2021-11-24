Министерство финансов подготовило проект постановления Кабинета министров о Порядке добровольной уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование плательщиками единого взноса с местонахождением (местом жительства) на временно оккупированной территории Украины. Сейчас этот вопрос не урегулирован. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Согласно документу, лица, достигшие 16-летнего возраста, с местожительством на временно оккупированной территории Украины, имеют право подать в налоговый орган на другой территории Украины соответствующее заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, существует проблема отсутствия у граждан Украины, постоянно проживающих на оккупированной территории, права на добровольную уплату единого взноса. В то же время, для целей этого Порядка термин "временно оккупированная территория" употребляется в значении, определенном статьей 3 закона Украины от 15 апреля 2014 года "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории", то есть только территория Автономной Республики Крым и города Севастополя. .