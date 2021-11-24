Страны ЕС и НАТО проводят консультации по поводу скопления российских войск вокруг границ Украины. Кремль предупрежден, что реакция будет жесткой.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, цитирует его пресс-служба Министерства обороны.

По его словам, был проведен обмен информацией разведывательными сообществами Украины, Великобритании и США и получены одинаковые выводы:

«У меня состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен».

Он сообщил, что на сегодняшний день получил важные сигналы от партнеров о том, что наедине мы не остаемся:

«Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в Россию серьезного должностного лица США».

По его словам, речь идет не об очередных высказываниях по поводу обеспокоенности или беспокойства. Реакции будут более жесткими — начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.

«Представители официального Кремля постоянно ищут себе оправдание, ссылаясь на якобы какие-то нарушения со стороны Украины. Рассказывают, что мы, якобы, не выполнили Минские договоренности, рассказывают, что они вообще не являются участниками Минских договоренностей. Недавно МИД России рассказывал, что минский процесс – это переговоры Украины с оккупационными режимами в Донецке и Луганске под модерацией России. В протоколе и меморандуме Минских договоренностей четко написано, что стороны в трехсторонней контактной группе: Российская федерация, Украина и модератор ОБСЕ. Поэтому то, что они подают публично, абсолютно не направлено на цивилизованный мир», — напомнил Алексей Резников.

Он также добавил, что власти России излагают информацию в выгодной для их внутренней аудитории интерпретации с целью оправдания потенциальной эскалации:

«Они боятся неприятия собственным обществом – россиянами – агрессии и войны. Если посмотреть на социологические исследования, сделанные весной одним из российских исследовательских центров — номер один для их населения — страх войны».

Напомним, издание Bloomberg сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на эти публикации заявил, это Украина наращивает силы. Песков утверждает, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.