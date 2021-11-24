Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает новую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по "Северному потоку-2". В частности, что касается сертификации газопровода. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии РБК-Украина. "Украина приветствует принятие нового коалиционного соглашения в Германии. Для нас очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках Восточного партнерства и подтверждает поддержку Украины путем евроинтеграции", — отметил он. По его словам, украинской стороне удалось убедить немецких партнеров изменить устаревшую оптику взгляда на Восточное партнерство ЕС, признав по существу важность Ассоциированного трио. "Кроме того, новое коалиционное соглашение четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины. Это свидетельствует и о наследственности немецкой политики по нормандскому формату и усилиям по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", — подчеркнул Кулеба. Он также отметил, что новое германское правительство требует от России немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, нарушений режима прекращения огня в Донбассе и прекращения оккупации Крыма. Кроме того, Кулеба обратил внимание, что в коалиционном соглашении зафиксирована готовность развивать энергетическое партнерство с Украиной, что закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на много лет вперед. "В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку-2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции" успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", — добавил Кулеба. Напомним, ранее сообщалось, что новая коалиция в Германии требует от России прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине оккупированный Крым. В документе также говорится, что у Украины должна быть возможность сблизиться с Европейским союзом.