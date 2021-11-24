Курс доллара на межбанке в продаже 24 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке до 26,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,24 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9800 – 27,0000 грн/доллар, евро 30,2256 – 30,2481 грн/евро, российский рубль 0,3606-0,3612 грн/рубль. Напомним, 23 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8500 – 26,8700 грн/доллар, евро 30,2035 – 30,2260 грн/евро, российский рубль 0,3584 – 0,3588 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара вырос до максимума с начала осени. Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим днем.