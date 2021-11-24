В сети массово появляются новые фишинговые сайты, цель которых собрать телефонные номера украинцев. Эти сайты маскируются под официальные интернет-ресурсы известных украинских банков и финансовых организаций: ПриватБанк, Monobank, Tengo, MiLoan, MyCredit, CreditPlus, CCloan.

Об этом сообщает finance.

Мошеннические сайты копируют внешний вид упомянутых компаний, публикуют убедительную информацию об услугах организаций и их юридических адресах, однако располагаются всего на 3-х доменах: privatbank.in.ua, mono.org.ua, microcredit.icu.

Каждый из этих сайтов преследует всего лишь одну цель – получить номер вашего мобильного телефона, в некоторых случаях, в связке с именем. Телефон можно использовать для несанкционированного оформления различных онлайн-кредитов, карт мгновенного выпуска, применять в мошеннических схемах, связанных с социальной инженерией. Общим у всех этих ресурсов является то, что их домены зарегистрированы до 2022 года компанией Ukraine.com.ua, информация о владельцах скрыта, а все они, несмотря на то, что выдают себя за официальные ресурсы украинских компаний, содержат только русскоязычную версию.

Как сообщалось ранее, мошенники создали поддельный сайт ПриватБанка. С его помощью они воруют деньги украинцев.

В этом году «черная пятница» пройдет в локдаун. Однако, несмотря на вакцинацию, Минздрав рекомендует избегать большого скопления людей. Поэтому альтернативой остается онлайн-шоппинг. Однако не стоит забывать о рисках мошенничества.

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев, используя «Новую почту» и уже смогли украсть из отделения целую тонну орехов общей стоимостью 180 тыс. грн.

ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга (кражи) личных данных пользователей под предлогом выплат компенсации за вакцинацию от COVID-19.

Мошенники украли с карты клиентки ПриватБанка больше 20 тысяч гривен. Делалось это по схеме транзакций — всего их было 800 (!), а снимали по 24,99 гривны. При этом ни разу учреждение не прислало уведомлений.

Полицейские разоблачили мошенника, который умудрился взять огромный кредит на чужое имя, а также присвоить часть денег.