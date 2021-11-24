Новый южнокорейский сериал "Зов ада" (Hellbound) стал самым популярным шоу недели на Netflix. Он даже побил рекорд "Игры в кальмаре". Об этом свидетельствуют данные рейтинга Netflix. "Зов ада" начали показывать с 19 ноября. За менее чем неделю сериал собрал более 43 млн. часов просмотров. При этом новый сериал возглавил топ-10 самых популярных шоу. Ему удалось обойти "Игра в кальмара" (30 млн), мультсериал "Аркейн" (38 млн) и второй сезон "Короля тигров" (30 млн). Сериал "Зов ада" создан режиссером Эн Сан Хо, который основал его на собственном одноименном вебтуне (цифровом комиксе). Он рассказывает о сверхъестественных существах, забирающих людей в ад. Стоит отметить, что режиссер Эн Сан Хо также работал над известным драматическим ужасом "поезд в Пусан" (2016), за который был номинирован на международном кинофестивале в Мельбурне, но награду за "Самый популярный художественный фильм" так и не получил.

Новый сериал "Зов ада" (видео: YouTube) Напомним, режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек рассказал о продолжении популярного сериала. Он заявил, что пока занимается планированием продления своего детища, но о сроках выхода сиквела говорить еще рано. Мы также писали о том, что в Украине сериал "Игра в кальмара" поразил детей в Луцке. В сети появилось видео, на котором видно, как дети устроили во дворе инсценировку известной сцены с расстрелом первой серии сериала.