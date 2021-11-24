В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что обязательная вакцинация может не дать ожидаемого результата. Этот шаг может привести к обратному эффекту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Глава центра в ЕС Андреа Аммон выступила с предупреждением о переходе на обязательные вакцины против COVID. Она отметила, что принудительная прививка может повысить уровень вакцинации, но это может и усилить отказ населения от нее. "[Обязательная вакцинация] — это не волшебная палочка. Это может быть эффективным, может повысить уровень вакцинации, но также может и наоборот. И среди тех, кто сейчас не вакцинирован, не все против вакцинации, но многие хотят, чтобы это было их собственное решение, а не навязанное им. Поэтому это может еще больше подтолкнуть людей к отказу от прививок", — сказала Аммон. Также она подчеркнула, что европейские правительства стран должны принять срочные меры в связи с растущей волной инфекций. Сейчас Европа не находится в ситуации, когда можно выбирать между вакцинами и другими мерами. На сегодняшний день вакцинировано около двух третей населения ЕС (65,4%). Напомним, ВОЗ предупреждает, что к марту 2022 года количество погибших от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона человек. Такой прогноз был представлен после анализа нынешней ситуации с распространением вируса.