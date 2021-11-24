На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье».

Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отметил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину, поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке:

«Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно со взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. Вчера вечером она официально началась».

Он также добавил, что главная задача операции – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы.



В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов выставят контрольные посты на автомобильных дорогах, также будет патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверка автобусных и железнодорожных станций.