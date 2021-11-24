В среду, 24 ноября, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, боевики вели огонь недалеко от шахты "Бытовка". Они применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В направлении Каменки кафиры открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Нью-Йорка русские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Луганского вражеские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Из минометов калибра 82 мм оккупационные войска произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинко". "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в сообщении.