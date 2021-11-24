В Совете национальной безопасности и обороны Украины увидели российский след в марше антивакцинаторов, прошедшем сегодня в Киеве. В ведомстве считают, что акция направлена на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны. "Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", – говорится в заявлении. В ведомстве также отметили, что ими была зафиксирована особая активность в социальных сетях и мессенджерах, а также телеграмм-каналах, где распространялись сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации. Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которого на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к веб-сайту российской политической партии "Единая Россия". ", – резюмируется в сообщении ведомства. Напомним, в Киеве сегодня, 24 ноября, прошел марш антивакцинаторов. Активисты сначала постояли под зданием Рады, а затем через улицу Крещатик отправились в здание СБУ.