Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 25 ноября — четверг будет ветреным.

По ее словам, завтра ожидается сильный ветер юго-западного и южного направлений. Сильнее всего порывы будут в северных, западных и центральных областях Украины.

Осадков, по ее словам, пока не ожидается.

При этом немного потеплеет. Днем ожидается 3-7 тепла, на востоке и северо-востоке только 1-4 градуса тепла. В ближайшую ночь морозы до 3-8 градусов ожидаются на востоке, на остальной территории будет около нуля.

В Киеве завтра, 25 ноября, осадков не ожидается, но усилится южный ветер. Температура воздуха ночью от 1 тепла до 1 мороза, завтра днем ​​повысится до 5 градусов тепла.

«В дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки — больше всего их будет в ночь и утро субботы», — отметила синоптик.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.