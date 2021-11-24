Мэр Одессы Геннадий Труханов 23 ноября внес 30 миллионов гривен залога, которые для него назначили в качестве меры пресечения. Ранее он уверял, что такой суммой не располагает.

Об этом «Суспільному» сообщили в ВАКС.

Напомним, Высший антикоррупционный суд ранее отпустил Труханова, которого подозревают в масштабном присвоении земли, под залог. Ему назначили залог в 30 млн гривен, хотя прокуратура просила арестовать мэра на два месяца с правом внесения залога в 120 млн грн. Труханова также обязали сдать паспорт для заграничных поездок.

Как известно, Труханов фигурирует в деле НАБУ о присвоении средств местного бюджета и земли территориальной громады Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о завладении земельными участками в городе. По ее словам, он фигурирует в преступлениях, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли арендой. Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн.

Также сообщалось, что по делу о присвоении земли в Одессе объявили подозрения 16 лицам, среди них также: и.о. вице-мэра — управляющий делами горисполкома Олег Брындак, директор юрдепартамента мэрии Инна Поповская, бывший прокурор области Олег Жученко, бизнесмен Владимир Галантерник.