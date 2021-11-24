Антивакцинаторы продолжают митинг в Киеве, активисты уже подошли к зданию СБУ, где требуют освободить своего лидера Остапа Стахива.

Участники мероприятия требуют отменить карантинные ограничения. Люди намерены передать президенту Владимиру Зеленскому свое обращение.

У здания СБУ дежурят силовики.

https://www.youtube.com/watch?v=TA8IBpkjWCA

Как сообщалось ранее, в связи с проведением массовый мероприятий до 17:00 в столице ограничат движение на:

улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Напомним, расходы медучреждений на лечение пациентов с COVID-19 покрывает государство через Национальную службу здоровья Украины. Однако деньги компенсируются не за каждого COVID-пациента, а за количество медицинских бригад, которых в больнице должно быть не менее четырех (одна обслуживает около 20 человек).

Государственная служба статистики обнародовала данные о смертности и ее причинах в Украине за период с января по сентябрь 2021 года. COVID-19 занимает 4 место по смертности — инфекционная болезнь убила 40 014 украинцев с начала года.

В селе Тарасово Волынской области мужчина выпрыгнул из окна 4 этажа в COVID-больнице. Накануне он разговаривал со своей дочерью.

В городе Дубно Ровенской области в роддоме от COVID-19 скончалась 20-летняя беременная Елена Боровец. Она была на седьмом месяце беременности, спасти ребенка также не удалось. Врачи говорят, ситуацию усугубила бронхиальная астма, родственники имеют претензии к медикам и опубликовали последнюю переписку с пациенткой.