В Украине резко сократилось количество семей, которые получают субсидии — в этом году выплат лишились около 700 домовладений. Такое должно происходить в случае положительных изменений уровня жизни, но очевидно, что лучше жить украинцы не стали.

О том, на какие «уловки» идет государство ради того, чтобы сократить количество получателей субсидий, «Апострофу» рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.

По его словам, в последнее время в Украине появляется все больше прецедентов, когда государство даже не просто лишает семью субсидии, а требует вернуть эти средства обратно:

«Есть такие прецеденты. Здесь ситуация следующая: если человек сознательно соврал в декларации, сознательно что-то скрыл и это вдруг обнаружилось — здесь возможна опасность обвинения в аферизме. То есть это может быть уголовная статья. Но если у человека все хорошо, и нет каких-либо существенных нарушений, а он, например, женился, изменил свое семейное положение и об этом не сообщил, и ему продолжали начислять субсидии – это другая ситуация. Такие вещи происходят часто».

По его словам, до мая этого года при райгосадминистрациях были комиссии по рассмотрению проблемных вопросов начисления субсидий — через них проходило около 30% субсидиантов. С мая правительство прекратило эту практику – комиссии уничтожены.

«Берем общее количество субсидиантов, которые были в прошлом году – это примерно 3,2 миллиона семей. И смотрим общее количество субсидиантов в этом году – это около 2,5 миллиона. Надо понимать, что через год мы не стали богаче, и ни у кого язык не повернется сказать, что энергоносители стали дешевле. То есть такое уменьшение количества субсидиантов произошло не потому, что мы стали лучше жить, а потому, что государство значительно ухудшило условия предоставления субсидий. Еще один очень показательный момент. В этом году было выделено практически 37 миллиардов, плюс 12 еще добавили — имеем 49 миллиардов. Открываем проект бюджета на 2022 год – там 38,5 миллиардов. У меня следующий вопрос: а что чрезвычайно важное произойдет в жизни украинцев, с точки зрения роста доходов, уменьшения стоимости энергоносителей, уменьшения субсидий – что мы сразу на 10 миллиардов уменьшаем расходы на субсидии. Единственный ответ – в мае мы снова дождемся очередного постановления, которое усложнит порядок предоставления субсидий гражданам», — считает эксперт.

