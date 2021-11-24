В следующем году тарифы на газ для украинцев вырастут на 15%.

Об этом в эфире «Діалог з країною» заявил директор департамента монетарной политики Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

Лепушинский отметил несколько причин роста цен. Одна из них вызвана коронавирусом. Вторая, которая касается подорожания не только энергоресурсов, — это уменьшение урожаев по сравнению с прошлым годом. Ограничение предложения по растущему спросу привело к росту цен в мировой экономике.

При этом, по его словам, до апреля следующего года газ дорожать не будет. Он также добавил, что после острой фазы энергетического кризиса в Европе, произойдет спад и наступит определенная коррекция цен. Цены должны снизиться.

https://www.youtube.com/watch?v=VtHnRiwyxQ8&t=31s

Объем потребленного газа для помещений, где не установлены приборы учета, рассчитывается пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире.

Поставщик «последней надежды» — «Нафтогаз Украины» — сообщил, что льготная цена газа (7,96 гривен за кубометр) для бытовых клиентов будет действовать только до 30 ноября — с 1 декабря цены изменятся.

Украинцы часто жалуются, что газ горит желтым или красным пламенем, считая это признаком плохого качества топлива. На самом деле, говорят в Нафтогазе, есть три причины для изменения цвета пламени.