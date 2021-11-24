В Украине появится национальный реестр доноров крови и ее компонентов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. "24 ноября Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах функционирования Национального реестра доноров крови и компонентов крови, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию в электронной системе здравоохранения", — говорится в сообщении. Документом предлагается Минздрав, НСЗУ обеспечить создание и функционирование такого реестра в электронной системе здравоохранения в срок не позднее одного года со дня вступления в силу Закона "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", который вступил в силу в январе этого года. . В частности, реестр будет обеспечивать безопасность донора путем учета данных о его медицинском осмотре, допуске или отстранении от донорства. Также в реестре будут отмечены все совершенные донации и возможные усложнения, связанные с ней. Кроме того, по реестру можно будет проследить движения донорской крови и компоненты крови от донора до реципиента "от вены к вене". Будут учитываться как результаты медицинского осмотра доноров перед донацией, так и результаты тестирований крови. Реестр также должен позволить в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что станет основанием для присвоения донора статуса "Почетный донор Украины". Напомним, в конце сентября Верховная рада приняла во повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648. Ранее РБК-Украина писала, что в Украине хотят штрафовать доноров крови за ложную информацию о состоянии здоровья.