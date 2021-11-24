В Запорожье в квартире обнаружили мертвым младенца. По выводам врачей, ребенку было около пяти месяцев.

Об этом пишет «Суспільне».

Правоохранители прибыли на место происшествия по улице Лизы Чайкиной по вызову бабушки умершего мальчика. Его мать исчезла в неизвестном направлении.

Причина смерти устанавливается. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле нет.

Полиция принимает меры по установлению местопребывания матери 1995 года рождения.

В Уголовном кодексе Украины причинение смерти по неосторожности (ст. 119) карается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.