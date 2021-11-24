Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил обеспокоенность тем, что вакцины вызывают у людей ошибочное чувство безопасности. Прививка не предотвращает передачу коронавируса. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Гебреисуса во время брифинга в Женеве. "Мы озабочены ошибочным чувством безопасности, которое существует во многих странах и общинах", — заявил генеральный директор ВОЗ.

По мнению Гебреисуса, у людей возникает ощущение, что вакцины покончили с пандемией коронавируса, в связи с чем привитые могут игнорировать меры безопасности.

"Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают полностью передачу (вируса -ред.)", — заметил Гебреисус.

В то же время глава ВОЗ добавил, что до появления штамма "Дельта", вакцины предотвращали передачу заболевания на 60%, однако этот показатель уменьшился до 40%.