Пенелопа Крус и Педро Альмодовар представляют новый фильм "параллельные матери", и он обещает стать самым эмоциональным и насыщенным событиями из всех совместных работ режиссера и актрисы. История повествует о двух женщинах, судьбы которых тесно переплетаются после встречи в роддоме. Лента была представлена на Венецианском кинофестивале, где собрала овации. И вскоре ее ждет мировой прокат. Неудивительно, что все новые интервью Пенелопы, так или иначе, посвящены фильму. "Пенелопа — это идеальный образ материнства, который я имею, — говорит Альмодовар. — Но она не выходит из испанской традиции материнства. В Испании матерей обычно изображают готовящими и убирающими, и их часто считают толстушками. Пенелопа возникла из итальянских традиций материнства. . Она чувственная и пылкая, как Анна Маньяни или Софи Лорен". Сама Крус призналась, что на съемочной площадке в нее вселился дух воинственной матери и первобытный инстинкт. Когда куклу — ее "ребенок" — несли реквизиторы, она не могла сдержать эмоций: "Я чуть не сошла с ума. Это был мой ребенок. Я почувствовал что-то глубоко в себе — если ты заберешь эту чертову куклу, я тебя ударю", — делится Пенелопа. В съемке, которую устроили для журнала Variety, тем не менее, Пенелопа предстала умиротворенной и чувственной. Звезда демонстрирует, что находится в отличной форме, надев несколько вечерних платьев. Волосы актриса снова перекрасила в блонд, что только придало образу нежности. Любуемся новой съемкой популярной актрисы, которая в этом году отметила 47-летие.

Пенелопа Крус в новой съемке (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) Также смотрите наиболее впечатляющие образы Леди Гаги по пресс-туру "дом Gucci".