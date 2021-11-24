В Киеве показали автомобиль, к которому водитель вместо стандартного бокового зеркала на дверь прикрепил обычное косметическое. Фото появилось в Telegram-канале "Х*вый Киев". Да, на фото видно, что водитель прикрепил вместо стандартного бокового зеркала на дверь косметическое. В частности, под фото отмечают, что водитель сообразителен, ведь таким образом улучшил себе обзор происходящего позади авто. Также такой прием назвали "нанотехнологиями". "Я у мамы – инженер! Прогресс нанотехнологий", — говорится под фото.

В Киеве заметили сообразительного водителя (t.me/hueviykiev) Ранее мы сообщали, что в Харькове полицейские "притворились" таксистами "с инвалидностью" и попались. Также мы писали, что в центре Киева пешеход атаковал автомобиль такси посреди дороги, но поплатился.