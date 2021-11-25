25 ноября по народному календарю — Иван Милостивый. Сегодня чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 века.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Иоанн был сыном губернатора острова Кипр.

Потеряв жену и детей, мужчина начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Несмотря на то, что он не был монахом или клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Едва став патриархом, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался благими делами: давал у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.

У наших предком в эти дни заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы — на Масленицу либо на Красную горку.

Приметы на Иоанна 25 ноября:

если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели — до самого Введения,

если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется,

если на Ивана дождь, то до Введенья будет тоже.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками.День благодарения в США

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране.

День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы, благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в первую голодную зиму.

День благодарения стал национальным праздником после соответствующего указа первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году — он предложил отмечать его ежегодно 26 ноября. В 1864 году по окончании Гражданской войны уже Авраам Линкольн провозгласил последний четверг ноября каждого года Днем благодарения, а в 1941 году Конгрессом США был принят билль, законодательно утвердивший эту дату празднования.

С Днем благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом.

В преддверии Дня благодарения расцветает благотворительность: американцы стараются накормить и как-то порадовать своих ближних, которым не повезло в жизни. Даже на станциях метро устанавливаются особые столы, на которые все желающие могут класть свои пожертвования, в том числе продукты. В канун праздника благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют обеды.

Второй по важности атрибут Дня благодарения — индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор индейка и День благодарения стали синонимами, птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику.

Третий атрибут праздника — парады (костюмированные, в одеждах 17 века и костюмах индейцев) и веселье.

Кроме того, в этот день отмечают:

День государственности Боснии,

Кадрин день в Эстонии.

Напомним, 22 ноября по народному календарю была Матрена Зимняя. Также в этот день отмечали День сына.