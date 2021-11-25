Дания присоединилась к другим европейским странам, предложив бустерную прививку от COVID-19 всем старше 18 лет. Такое решение было принято на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Датское управление здравоохранения заявило в четверг, что снижение иммунитета происходит и у людей младших возрастов. При этом замглавы правительственного агентства Хелене Пробст сказала, что ревакцинация предлагается с одинаковым интервалом всем гражданам старше 18 лет. В Дании, как и во многих других странах Европы, наблюдается всплеск коронавируса и органы здравоохранения заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось. Когда мы видим, что пандемия разгорается прямо сейчас, это в первую очередь связано с переходом от лета к осени и зиме, и вместе с тем у нас открытое общество с небольшими ограничениями. В сочетании с тем, что действие вакцин со временем снижается , можно ожидать, что инфекция будет усиливаться", – заявила Пробст. В Дании, которая уже предлагает ревакцинацию пожилым людям и уязвимым слоям населения, третья вакцинация теперь будет предлагаться людям через шесть месяцев после второй прививки. Вакцинация является добровольной. По официальным данным, 88,4% жителей Дании сделали первую прививку, а 86,4% — вторую. Напомним, сегодня в Швеции рекомендовали начать ревакцинацию граждан от 18 лет.