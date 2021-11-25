Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одна из самых ярких семейных пар украинского шоу-бизнеса. Почитатели обожают наблюдать за их жизнью и романтическими отношениями. Вот только никак не могут уговорить поработать вместе и сотворить творческий дуэт. Почему артисты не спешат объединяться на сцене Надя рассказала в интервью для YouTube-канала ведущей Маши Ефросининой. Да, певица не против, чтобы ее муж стал артистом продюсерского центра MOZGI, с которым сотрудничает сама артистка. Более того, продюсер Ирина Горова тоже хотела бы получить такого перспективного артиста, как Дантес, вот только он не спешит подписывать контракты.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес разделяют творческое и личное (фото: instagram. com. nadyadorofeeva) "Он просто начал сам, и мне нравится, что он сам пробует. Он от этого кайфует. Он уже сделал свою команду по сути. Он не работал так много никогда, как в последние полгода", – призналась Надя. Примечательно, что Горова никогда не предлагала своей подопечной записать дуэт с мужем. Дорофеева отмечает, что дома о выпуске совместного трека также разговоры не ведутся. "Я не знаю, почему мы с Вовой не делаем дуэт. Наверное, потому что нас все об этом просят. Но я написала Вове песню. Называется "С*ука". Это первая песня, которую я написала для кого-то. Это первый творческий шаг ", – рассказала Дорофеева. Надя признается, что они с мужем разделяют работу и личную жизнь. "У нас была договоренность. Я очень не хотела влипать в него и заполонить все его пространство. Мне так хотелось, чтобы его воспринимали отдельно от меня, а меня отдельно от него. Мы влипли дома, а это работа. Я хочу, чтобы он занимался своими классными делами, а я своими. Мы приходим и так гордимся друг другом", — призналась певица. Надя не исключает, что в будущем у них с мужем возможен и творческий союз. В свою очередь, Владимир в YouTube-шоу Алексея Дурнева "Пожар!" признался, почему не записывает общую песню с женой. "Мы два артиста и очень сильно сепарируем работу. Во-первых, этого все ждут, это такой легкий ход. Мы хотим, чтобы нас не ассоциировали везде как Надю и Вову, будто мы отдельно не можем существовать", — отметил певец. Напомним, что раньше Надя Дорофеева захватила образом ангела.