Европейская комиссия внедряет оптимизированный подход к иностранцам, прошедшим вакцинацию от COVID. Предполагается, что с 1 марта 2022 снимут ограничения на въезд для граждан всех третьих стран. Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии. Сообщается, что предполагается оптимизированный подход, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления. Это означает упразднение так называемого "зеленого списка" стран, граждан которых рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС. Еврокомиссия отмечает, что частые обновления списка усложняют планирование путешествий, а новые правила сделают систему более понятной. "С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса личности, а не страны, из которой она приехала. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией вне ЕС", — говорится в заявлении. Также уточняется, что получившие вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейского агентства по лекарственным средствам, должны будут предъявлять негативные тесты на COVID. Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз с 10 января предлагает изменить правила въезда, сократив срок действия сертификата о вакцинации от COVID до 9 месяцев.