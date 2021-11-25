Массовая гибель дельфинов, разливы нефтепродуктов, мусорные свалки, гибель рыбы и вырубка деревьев — все это результат деятельности Российской Федерации, которая оккупировала Крым.

У себя в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщает об экологических проблемах украинского полуострова.

Из-за увеличения количества судов, которые курсируют вдоль временно оккупированной территории, растет число случаев разлива нефти в Черном и Азовском морях.

Проведение в 2021 году систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных, в результате погибло 300 дельфинов.

Интенсивная выкачка подземных пресных вод на оккупированной территории приводит к появлению солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины.

За годы оккупации в Крыму увеличилось количество стихийных свалок и нечистот, которые сбрасываются в Черное и Азовское моря.

Значительный вред экологии полуострова наносит:

уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных дерева в Казачьей бухте Севастополя),

добыча строительного камня на горе Агармыш,

незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения возле Балаклавы,

добыча пресной воды из-под Азовского моря,

разорение 20 тыс. га степных участков, что подтверждается Государственным космическим агентством Украины.



Из-за действий пророссийских боевиков временно оккупированный Антрацит (Луганская область) лишился троллейбусной сети — контактную сеть в городе демонтировали, а подвижной состав ржавеет и разбирается на металлолом.

Президента Болгарии Румен Радев продолжает называть Крым российской территорией.