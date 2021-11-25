Курс доллара на межбанке в продаже 25 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс в покупке до 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,36 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 – 27,0700 грн/доллар, евро 30,3419 – 30,3617 грн/евро, российский рубль 0,3619-0,3625 грн/рубль. Напомним, 24 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9800 – 27,0000 грн/доллар, евро 30,2256 – 30,2481 грн/евро, российский рубль 0,3606 – 0,3612 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара поднялся до 27 гривен впервые с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем.