Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по факту возможной государственной измены руководителю Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА). Он мог вести подрывную деятельность по заданию РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда. Отмечено, что 25 мая 2020 г. Главное следственное управление СБУ получило информацию от экономической контрразведки, что руководитель Нацбюро якобы работает на иностранное государство. На данный момент пост и. о. директора бюро занимает игр Мишарин. СБУ открыло дело по ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины. "В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможного предоставления исполняющим обязанности директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами помощи представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", — говорится в материалах суда. В частности, проверяется информация о возможном сборе и передаче представителям РФ полетной информации, полученной Нацбюро в ходе технического расследования произошедших на территории Украины авиационных событий. Также расследуется факт возможной передачи информации о полетах украинских военных самолетов, записываемой бортовыми самописцами и регистраторами полетной информации. В ходе расследования СБУ также установила, что руководитель Нацбюро причастен к изготовлению на территории Украины бортовых самописцев для самолетов и их реализации через подконтрольное предприятие на территории РФ. Пока следствие не получило достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении. Сроки расследования продлены до 27 ноября 2022 года.