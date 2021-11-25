Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра — 26 ноября будет ветреным.

По ее словам, южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы до 15-22 метров в секунду.

Дождей практически не будет, только вечером на крайнем западе Украины и в южных районах Одесской области.

Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 4-10 градусов. На востоке и на северо-востоке холоднее, там 2-5 градусов тепла, а ночью еще и поморозит -3-7 градусов.

В Киеве завтра осадки маловероятны. Ветер будет сильным. В ближайшую ночь в столице около нуля, завтра днем ​​до 7 градусов тепла.

В субботу-воскресенье в Украине пройдут периодические дожди, будет тепло и ветрено.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.