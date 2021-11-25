Благодаря использованию терапии антителами во время болезни можно на 80% избежать серьезных последствий COVID-19. Данная методика уже применяется в ряде лечебных учреждений Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF. "В университетской клинике Мюнхена используется терапия антителами, которая уменьшает количество тяжелых течений COVID-19 на 80%. Пассивная вакцинация была одобрена Европейским агентством лекарственных средств две недели назад. Сейчас она широко применяется в клиниках", — уточняется в сообщении. В частности, в клинике Мюнхена утверждают, что такая терапия оказывает положительное влияние на людей с хроническими заболеваниями, организм которых плохо реагирует на обычную вакцинацию. Такая технология предполагает применение производимых в лаборатории высокоспециализированных антител, которые используют как "пассивный метод вакцинации". Это позволяет инактивировать вирус SARS-CoV-2. Это возможно благодаря тому, что антитела не позволяют вирусу встраиваться в человеческие клетки, тем самым останавливая размножение вирусной инфекции. Однако есть и свои нюансы – антитела можно вводить только в первую неделю заболевания. Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам приступило к изучению заявки компании Pfizer/BioNTech на использование ее вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет еще в октябре. Добавим, Pfizer и BioNTech 15 октября пригласили лицензию на вакцинацию против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.