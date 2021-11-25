Президент Чехии Милош Земан был выписан из госпиталя. Врачи желали, чтобы он еще некоторое время находился в больнице, однако приняли его решение уйти из-за "значительного улучшения" самочувствия. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Президент будет продолжать восстанавливать свои силы в резиденции в замке Ланы, расположенной в западной части столицы Чехии.

Следует отметить, что Земан сегодня играет ключевую роль в создании нового правительства страны. В эту пятницу он должен присягнуть в новом коалиционном правительстве во главе с Петром Фиалом. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что президент Чехии был госпитализирован еще 10 октября. В тот же день его перевели в интенсивную терапию, однако врачи не раскрывали диагноз. Позже стало известно, что причиной оказалось усложнение хронических заболеваний Земана. В то же время, его состояние стабилизировалось, однако ему пришлось оставаться в пражской больнице еще несколько недель. Уже 17 ноября стало известно, что президента в ближайшее время будет выписан из госпиталя.