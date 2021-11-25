Кабинет министров обязуется принять планы по частичной или полной приватизации государственных ПриватБанка и Сбербанка. Структурный маяк программы с МВФ будет исполнен до января 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Меморандум по МВФ. Как отмечается в документе, обновленные принципы, утвержденные Кабинетом министров в августе 2020 года, предполагают уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году. Для дальнейшего снижения доли государства в банках правительство обеспечит разработку и принятие ПриватБанком и Сбербанком до конца 2021 дорожной карты, которая: — будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации и продвигать наше привлечение авторитетных международных инвесторов; — будет определять законодательные изменения, которые могут потребоваться для осуществления представленных вариантов разгосударствления. "Данные планы будут приняты Кабинетом министров до конца января 2022 года (структурный маяк)", — отмечается в меморандуме. Напомним, в августе Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать "хороший банк".