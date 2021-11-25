Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обратился к обществу, заявив что российский президент Владимир Путин руками Бидзины Иванишвили (грузинско-российский миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта», которая отодвинула от власти Саакашвили) пытается его ликвидировать.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook.

«Большое вам спасибо за спасение моей жизни. Путин руками Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен. Если бы не ваши многочисленные действия, мужество и компетентность Нино Ломджарии, если бы не единодушие оппозиции и гражданского общества в отстаивании западной ориентации страны, если бы не давление международного сообщества, ничего бы не вышло.

Взяв меня в заложники, полностью запретив связи с общественностью, сознательно нарушив все мои законные права, меня хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима. В суде Иванишвили у меня нет шансов добиться справедливости. Если бы Иванишвили действительно хотел судить меня на основании восстановления справедливости, он бы согласился на беспристрастный и независимый суд, предложенный мной. Я повторяю это предложение и заявляю, что я, в отличие от Иванишвили, не боюсь открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать», — говорится в сообщении.

В связи с этим он призвал выходить на митинги: «Совершенно очевидно, что самый эффективный метод борьбы с режимом — это массовые мирные митинги».

«Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства. Взяв меня в заложники и запретив связи с общественностью, я думаю, что Иванишвили не только хочет мне отомстить, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов. Мы не должны допустить этого. Ближайшие недели очень важны. Если мы сможем консолидироваться, поддерживать политический импульс, расширяться и принципиально и самоотверженно бороться, мы добьемся всего. Привлекайте всех к участию. Те, кто не может выйти, помогают демонстрантам с едой.

Поэтому ни шага назад, а активность, активность и активность», — добавил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в реанимации в тюремной больнице в Глдани, выявили поражение мозга.

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили резко прокомментировал реакцию россиян, которые высмеивали видео с Михеилом Саакашвили.

