Американо-украинское военное сотрудничество играет важную роль для безопасности всего восточноевропейского региона, ведь российский президент Владимир Путин играет на противоречиях между странами, противостоять этому можно только путем взаимодействием, — такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Об итогах его визита в США сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, сегодня американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень: есть двустороннее осознание тех беспрецедентных вызовов, которые переживает Украина и все демократическое сообщество мира.

“Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием”, – добавил Буданов.

Как сообщалось ранее, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам» в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

Аналитики из Conflict Intelligence Team опубликовали новые доказательства скопления российских войск у границы с Украиной. Помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей.

Напомним, издание Bloomberg сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на эти публикации заявил, это Украина наращивает силы. Песков утверждает, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.