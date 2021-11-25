США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам» в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нэд Прайс в ходе брифинга, пишет РБК-Украина.

По его словам, США направили высокопоставленных чиновников для проведения брифингов для европейских союзников по этой тематике.

«Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся», — заявил Прайс.

Журналист попросил уточнить, включают ли эти «непредвиденные обстоятельства» сценарий 2014 года — когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

«Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств», — ответил Прайс.

Аналитики из Conflict Intelligence Team опубликовали новые доказательства скопления российских войск у границы с Украиной. Помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей.

Напомним, издание Bloomberg сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на эти публикации заявил, это Украина наращивает силы. Песков утверждает, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.