В Украине в 2022 году планируется поднять зарплаты учителям, врачам и стипендии студентам.

Как передает Минфин об этом говорится в новом меморандуме с Международным валютным фондом.

В документе указано, что расходы на образование будут доведены до 7,3% ВВП. Таким образом, зарплаты учителей вырастут на 8%, а стипендии – на 50%.

«Мы утвердим бюджет 2022 года с целевым показателем дефицита сектора общегосударственного управления в 3.5% ВВП (структурный маяк, конец ноября 2021 года), и продолжим постепенную фискальную консолидацию, определив приоритетными затраты на поддержку здравоохранения, образования, обороны и сохранности. В соответствии с недавним Указом Президента №261/2021 от 18.06.2021, было существенно увеличено финансирование гарантированного пакета услуг здравоохранения с целью повышения зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу, в среднем примерно на 30%. Эти изменения будут отражены в постановлении КМУ, которым соответственно будут увеличены тарифы и капитационные ставки. Образовательная отрасль получит достаточное финансирование, чтобы, наконец, достичь целевого показателя в 7,3% ВВП, как это определено в Законе об Образовании. В частности, примерно на 8% будут увеличены зарплаты учителей, чтобы оплата труда учителей росла в соответствии с социальными стандартами; на около 50% возрастут стипендии студентам. Мы обеспечим бюджет оборонной и сфер безопасности выше порога в 5 % ВВП, предусмотрев дополнительное финансирование, частично направленное на поддержку наших ветеранов. Для обеспечения финансирования указанных важных приоритетов, мы ограничим рост минимальной зарплаты и фонда зарплаты работников других государственных секторов на уровень инфляции плюс 2%, а также будем усиливать адресный характер социальных программ»

При обсуждении концепции пенсионной реформы в Украине предлагали ограничить возраст участников накопительной системы. Профсоюзы хотят уставить предел в 35 лет.

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Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной зарплаты и пенсий. Дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордной отметки.



