С 12 декабря "Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов. Они будут курсировать между Киевом, Харьковом, Запорожьем, Одессой и другими городами Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. "В новом графике движения поездов (на 2022 год – ред.), который начинает действовать 12 декабря 2021 года, будут курсировать 12 пар скоростных поездов", — говорится в сообщении перевозчика. В УЗ опубликована карта движения скоростных поездов по Украине. Пассажирские поезда будут курсировать по следующим маршрутам: №722/721; 724/723; 726/725 – Киев – Харьков – Киев; №732/731 – Киев – Запорожье – Киев; №734/733 – Киев – Покровск – Киев; №712/711 – Киев – Константиновка – Киев; №740/739 – Киев – Кривой Рог – Киев; №763/764 – Киев – Одесса – Киев; №747/748 – Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев; №743/744 – Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев); №715/716 и 705/706 – Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев. Как отметил перевозчик, до конца текущего года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев-Тернополь. Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал расширение маршрутной сети поездов "Интерсити+".