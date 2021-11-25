25 ноября умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Ранее его госпитализировали с COVID-19 и значительным поражением легких.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня не стало Александра Омельченко. Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета», — отметил он и выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра.

Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.

Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.