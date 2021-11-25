Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направился в Черное море для участия в совместных операциях с американскими союзниками по НАТО.

Об этом сообщает командование Шестого флота США.

США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам» в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

Аналитики из Conflict Intelligence Team опубликовали новые доказательства скопления российских войск у границы с Украиной. Помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей.

Напомним, издание Bloomberg сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на эти публикации заявил, это Украина наращивает силы. Песков утверждает, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.