В Донецкой области будут судить двоих парней 16 и 18 лет, которые совершили двойное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В августе 2021 года 16-летний и 18-летний парни устроили пьянку. Затем они поссорились на улице со своим знакомым. В результате 44-летнего мужчину избили. Когда пострадавший потерял сознание, его затащили в заброшенное здание и забросали камнями.

Свидетелем убийства стал 52-летний прохожий. Злоумышленники жестоко убили и его, а затем бросили тело в том же помещении. У одного из мужчин парни вытащили паспорт, военный билет и мобильный телефон. Дом, в котором спрятали тела, подожгли.

