Киевляне хотят убрать с Печерских холмов монументальную скульптуру Родина-мать, вместо нее хотят установить Архистратига Михаила.

Соответствующую петицию разместили на сайте Киевсовета.

Ее автор считает, что первоначальный замысел и советская эстетика сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества.

«В то же время, ее демонтаж кажется нецелесообразным, во-первых, поскольку он прочно вписался в очертания нашего города, во-вторых – по экономическим соображениям. Мое предложение следующее.

Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра», — говорится в петиции.

Комиссия по вопросам наименований поддержала переименование станции метро «Петровка» в «Почайну».

В свою очередь, Московский мост получил название Северный.

Напомним, ранее в Киеве появился проспект Романа Шухевича.