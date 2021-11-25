В Украине зафиксировано 16 943 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1451 ребенок и 304 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы – 3 404 человека, умерли — 628, выздоровели — 26 811.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.

Напомним, расходы медучреждений на лечение пациентов с COVID-19 покрывает государство через Национальную службу здоровья Украины. Однако деньги компенсируются не за каждого COVID-пациента, а за количество медицинских бригад, которых в больнице должно быть не менее четырех (одна обслуживает около 20 человек).

Государственная служба статистики обнародовала данные о смертности и ее причинах в Украине за период с января по сентябрь 2021 года. COVID-19 занимает 4 место по смертности — инфекционная болезнь убила 40 014 украинцев с начала года.

В селе Тарасово Волынской области мужчина выпрыгнул из окна 4 этажа в COVID-больнице. Накануне он разговаривал со своей дочерью.

В городе Дубно Ровенской области в роддоме от COVID-19 скончалась 20-летняя беременная Елена Боровец. Она была на седьмом месяце беременности, спасти ребенка также не удалось. Врачи говорят, ситуацию усугубила бронхиальная астма, родственники имеют претензии к медикам и опубликовали последнюю переписку с пациенткой.