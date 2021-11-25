Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили мощную ботоферму российских спецслужб — информационную атаку осуществляли более 20 тысяч аккаунтов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе предотвращения и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ в Херсонской области силовики разоблачили мощную ботоферму. Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине. Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах.

Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о «минировании» инфраструктурных объектов на территории региона.

По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Они у себя дома установили технологическое оборудование. Для маскировки аккаунтов использовали специальные телекоммуникационные устройства. Оплату от своих кураторов они получали через запрещенные российские платежные системы.



Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень бойовика терористичної організації ДНР Дениса Куликовського, який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО. Йдеться про Тараса Козака.

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими силовиками заблокували діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми.